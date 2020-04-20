الأهلي يستعيد 4 مُعارين في مقدمتهم محمد شريف

يُجهز بطل الدوري المصري “الأهلي” لاستعادة 4 مُعارين في مقدمتهم محمد شريف الذي كتب شهادة ميلاده الجديدة رفقة نادي إنبي بتسجيل 9 أهداف دخل بهم صراع هداف الدوري المصري الممتاز هذا الموسم أمام لاعب بيراميدز “عبد الله السعيد”.

وبدأ المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” بمساعدة من مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” دراسة ملف لاعبي الأهلي المعارين، منذ تمديد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

واتخذ فايلر قرار نهائي بشأن منح محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق فرصة أخرى خلال الموسم الكروي الجديد 2021/2020، وعدم تمديد إعاراتهم أو بيع أحدهم.

وشاهد رينيه فايلر والجهاز المعاون له العديد من المباريات لمجموعة اللاعبين المعارين هذا الموسم، والذين يصل عددهم إلى 14 لاعبًا من بينهم 4 لاعبين في نادي الجونة فقط هم: المهاجم الواعد “أحمد ياسر ريان” ولاعب الوسط الدفاعي الشاب “أكرم توفيق” والظهير الأيمن “باسم علي” وقلب الدفاع “محمود الجزار”.

وانتقل عمار حمدي إلى صفوف طلائع الجيش خلال الميركاتو الشتوي 2020 وسرعان ما أثبت نفسه مع الفريق بمشاركته في ثلاث مباريات متتالية حقق خلالهم الجيش 5 نقاط من فوز وتعادلين.

أما أكرم توفيق فقد بات أحد الأعمدة الرئيسية في خط وسط الجونة بمشاركته في 16 مباراة كأساسي منذ بداية الموسم الحالي، ناهيك عن تألقه الكبير مع منتخب مصر تحت 23 عامًا أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب كورونا.

ومما لا شك فيه سيساهم رحيل الثنائي المخضرم “أحمد فتحي وحسام عاشور” وعودة رمضان صبحي إلى ناديه الإنجليزي هدرسفيلد عقب انتهاء إعارته، والرحيل المتوقع للاعب الوسط “صالح جمعة”، في إعادة محمد شريف وأكرم توفيق وعمار حمدي إلى صفوف الأهلي من جديد قبل الموسم الجديد.

ناصر ماهر أم لاعب آخر؟

من الواضح أنه لا خلاف على عودة الثلاثي محمد شريف وأكرم توفيق وعمار حمدي، نظرًا إلى حاجة الفريق لهم من الناحية الفنية والبدنية، فلا تتجاوز أعمارهم الـ 23 عامًا بعد.

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بالتالي سيتبقى لاعب واحد فقط من أربعة لاعبين ينوي فايلر إعادتهم، قد يكون صانع الألعاب “ناصر ماهر” أو المهاجم الصريح “أحمد ياسر ريان”.

كل شيء سيتوقف على وليد آزارو وصالح جمعة، فإذا رحلا سيُسهل ذلك المأمورية على رينيه فايلر لرفع العدد إلى 5 لاعبين.

وأظهر المدير الفني للأهلي اعجابه بالمستوى الذي قدمه صانع الألعاب الشاب “ناصر ماهر” خلال فترة إعارته لنادي سموحة، أثناء متابعة المباريات التي لعبها.

وشارك ناصر ناصر /23 عامًا/ في 13 مباراة كأساسي مع سموحة، وسجل 3 أهداف كانوا في الجولات العشر الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، أمام إنبي والإنتاج الحربي وأسوان.

وتأثر مستوى ناصر ماهر بالسلب -بعض الشيء- بسبب ابتعاده عن الملاعب لبعض الوقت بعد إصابة الكتف التي ألمت به في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

14 إعارة

قامت إدارة الأهلي بإعارة كم كبير من اللاعبين في الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020، وصل عددهم إلى 14 لاعبًا، أغلبهم في أندية الدوري المصري.

في الميركاتو الصيفي 2019، أعير “باسم علي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار” إلى الجونة، وأعير “عمرو جمال وعمار حمدي وأحمد علاء محمود” إلى طلائع الجيش، و“ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم وكريم يحيى وفوزي الحناوي” إلى سموحة، و”محمد شريف” إلى إنبي، و”هشام شعبان” إلى طنطا.

وفي الميركاتو الشتوي 2020، أعير المهاجم الشاب “صلاح محسن شلبي” إلى سموحة، والهداف المغربي “وليد آزارو” إلى الاتفاق السعودي، والظهير الأيسر “حسين السيد” إلى الصفاقسي التونسي.