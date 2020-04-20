الامارات | مدرب الأهلي المصري يوضح موقف رمضان صبحي مع نادي القرن

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري يوضح موقف رمضان صبحي مع نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب العام لفريق النادي الأهلي ديفيد سيزا عن كيفية استفادة فريقه من رمضان صبحي الذي تنتهي فترة إعارته لـ"نادي القرن الإفريقي" حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال سيزا في تصريحات على موقع الأهلي الرسمي: "سنحاول الاستفادة من رمضان صبحي حتى انتهاء إعارته"، مضيفاً: "نعرف أن رمضان صبحي يلعب للأهلي على سبيل الإعارة، سنضخ دماء جديدة إذا رحل، وسنحاول البحث عن بدلاء".

وعلق مدرب الأهلي حديثه عن رمضان صبحي ورغبته في العودة للاحتراف، قائلاً : "نرى محمد صلاح يحاول العمل على نفسه وتطوير نفسه كل يوم".

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يذكر أن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ كشف عن رغبة ناديه في الإبقاء على خدمات رمضان صبحي (23 عامًا) بالموسم المقبل.

وكان رمضان صبحي قد شارك مع الأهلي في تسع مناسبات خلال هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة بجانب توقف المسابقات سواء كانت محلية أو قارية نظرًا لانتشار وباء كورونا في العالم.