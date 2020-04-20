شكرا لقرائتكم خبر عن «لاليجا» يحتفى بذكرى ثنائية «ميدو» مع سيلتا فيجو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، بذكرى إحراز أحمد حسام «ميدو» هدفي فريقه المعار إليه سيلتا فيجو وقاده للفوز على منافسه أوساسونا بهدفين نظيفين، في مثل هذا اليوم 20 أبريل عام 2003.

ونشر الحساب الرسمي لـ«لاليجا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو للهدفين، تحت تعليق: «17 سنة مرت عن هذه الثنائية للنجم المصري (ميدو) مع سيلتا فيجو».

ولعب ميدو في صفوف سيلتا فيجو الإسباني موسم 2003، معارا من نادي أياكس الهولندي لمدة 6 أشهر.