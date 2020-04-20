شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتواصل مع فالنسيا من أجل «رودريجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل نادي أرسنال الإنجليزي مع نظيره الإسباني فالنسيا من أجل الاستطلاع عن موقف مهاجم الخفافيش رودريجو مورينو وإمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات القادمة.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد تواصل بالفعل الفريق اللندني مع فالنسيا إذ يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني من أجل تدعيم خط هجومه الذي من المنتظر أن يخسر الثنائي بيير-إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت الموسم القادم.

ويرتبط ثنائي هجوم أرسنال بالرحيل عن ملعب الإمارات في الصيف في ظل اهتمام من عملاقي الدوري الإسباني ريـال مدريد وبرشلونة بخدمات «أوباميانج»، بينما يحظى «لاكازيت» باهتمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن «مورينو» قد يكون متاحًا في سوق الانتقالات مقابل قرابة 50 مليون جنيه إسترليني.

وشارك «مورينو» في 28 مباراة هذا الموسم بقميص الخفافيش في جميع البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 11 آخرين.

Advertisements