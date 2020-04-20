فكرة روني لتطوير الدوري الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أكد قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا الأول سابقاً، واين روني، أنه يتعين على الدوري الأمريكي إلغاء الحد الأقصى لرواتب اللاعبين، إذا أراد تحقيق انطلاقة وتجديد طاقاته والتنافس مع بطولات الدوري الكبرى في أوروبا. وضع حد أقصى لرواتب اللاعبين في الدوري الأمريكي، بهدف تكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة، ومنع أي فرق من المبالغة في الانفاق على رواتب اللاعبين. ونجحت هذه السياسة إلى حد ما مع فوز 10 فرق مختلفة بكأس البطولة خلال آخر 13 موسماً. وقال روني الذي أمضى عاماً ونصف في صفوف دي سي يونايتد الأمريكي، إنه رغم أن وجود حد أقصى للرواتب أمر شائع في بطولات رياضات أخرى في الولايات المتحدة، فإن هذا لا يناسب دوري كرة القدم، إذا ما أرد التنافس مع كبرى بطولات الدوري الأوروبية في اجتذاب أكبر المواهب. وقال روني في برنامج: "هنا توجد الكثير من الفرص والإمكانيات، هذه سوق كبيرة، قلت عندما غادرت دي.سي يونايتد إنه يتعين على الدوري الأمريكي تبني القواعد المطبقة في كرة القدم في أوروبا وبقية دول العالم". وأضاف: "رغم أنهم ربما لا يرغبون في ذلك، كما أنني أعرف أن بقية الرياضات الأمريكية لا تفعل ذلك، فإنهم لن يصلوا مطلقاً لمستوى بطولات الدوري الأوروبية إن لم يتخذوا هذه الخطوة".

