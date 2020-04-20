هل يتلقى ريال مدريد صدمة أكبر من رحيل رونالدو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

يخوض ريال مدريد مرحلة صعبة في الفترة المقبلة، وهي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وحسم العديد من الملفات الصعبة، قبل التفكير في إبرام الصفقات الجديدة في "ميركاتو الصيف"، بينما قد تنتظر "الملكي" مفاجأة غير متوقعة. في الوقت الذي يعيش فيه الريال استقراراً إدارياً وفنياً، قد يجد "الميرنغي" نفسه أمام أزمة حقيقية، وهي الأنباء التي أشارت إليه وسائل إعلام إيطالية، بأن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ورغم أن "السيدة العجوز" يعيش أوضاعاً مستقرة، بوجود المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، إلا أن إدارة النادي تسعى إلى صناعة فريق استثنائي يسيطر على البطولات المحلية والأوروبية لذلك تخطط للتعاقد "زيزو" الذي سبق أن قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في 2016 و2017 و2018. ويراهن "البيانكونيري" على العلاقة غير المثالية التي تجمع زيدان مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، خاصة مع صعوبة إتمام الصفقات التي يأمل المدرب الفرنسي التعاقد معها للموسم المقبل. ويأمل زيدان أن يدعم صفوف بصفقات من العيار الثقيل، أبرزها كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وبول بوغبا من مانشستر يونايتد وإيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند. ووقع زيدان عقداً مع ريال مدريد حتى يونيو (حزيران) 2022، لكن التقارير تشير بأنه يختلف مع النادي بشأن التخطيط للمستقبل، مما يسهل الطريق إلى يوفنتوس بإمكانية توجيه ضربة قاسية لجماهير النادي. وقد يتسبب رحيل زيدان عن الريال في صدمة جديدة غير متوقعة، تفوق صدمة الاستغناء عن خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم قبل الماضي، عندما انتقل إلى اليوفي في صفقة مدوية، أثارها السلبية حتى الآن يعاني من "الملكي". وسبق لزيدان اللعب بقميص يوفنتوس قبل الانتقال لريال مدريد، في الفترة ما بين ، 1996 حتى 2001، وهو الأمر الذي قد يجعل قرار المدرب الفرنسي سهلاً في الموافقة على عرض "السيدة العجوز" الذي كان سبباً في بزوغه على المستوى الأوروبي بعد التعاقد معه قادماً من بوردو الفرنسي.

