شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر رد فايلر لحسم صفقة حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلى أنه تمت بالفعل عدة مفاوضات لضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة لضمه في انتقالات الصيف المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تنتظر القرار النهائى بشأن مهاجم سموحة من المدير الفني رينيه فايلر لضم اللاعب كأحد الخيارات المحلية المطروحة لكن حتى اللحظة لا جديد بشأنه

ويضم الأهلي في خط الهجوم مروان محسن والسنغالي أليو بادجي والنيجيري جونيور أجاي ، كما يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين صلاح محسن وأحمد ريان لأستعادة أحدهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب أنتهاء فترة أعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثاني للجونة.