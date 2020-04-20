شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الأهلى يحتاج لعودة أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق إن الفريق الأحمر بحاجة إلى تدعيم خط هجومه بشدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم اقتناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمستوى وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودي.

وقال أحمد بلال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الأهلي يحتاج إلى عودة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار إلى سموحة، نظراً لأنه يجيد اللعب كمهاجم صريح بالإضافة إلى قدرته على شغل مركز الجناح الهجومي أيضًا.

وأضاف بلال أن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة يستحق هو الآخر العودة إلى صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد،وذلك بعدما تألق بشدة مع النادي الساحلي،موضحاً أنه سيكون إضافة لخط هجوم الأهلي لإجادته اللعب كمهاجم صريح داخل الصندوق وهو ما يفتقده الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حاليا بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فترة إعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة، فيما يلعب الثاني للجونة.

ويدرس المدرب السويسري حالياً مستوى وأرقام صلاح محسن وأحمد ريان بشكل دقيق لأختيار أحدهما في الموسم المقبل، خاصة أن الإتجاه الأقرب في الأهلى هو عدم ضم مهاجم أجنبي كما تبدو حظوظ المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار للأتفاق السعودي في العودة للقلعة الحمراء الموسم المقبل صعبة للغاية لعدم قاعة فايلر بطريقة لعب المهاجم المغربي.

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