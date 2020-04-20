شكرا لقرائتكم مصر تقع مع تركيا وإسرائيل ورومانيا في بطولة فيفا للبلاي ستيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفرت قرعة دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للبلاي ستيشن عن وقوع منتخب مصر مع تركيا واسرائيل ورومانيا .

وكان أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، قد وافق على المشاركة فى بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التى ستنطلق ٢١ أبريل الجارى بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف على الملف حمادة سمير زاهر.

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واعتذر تريزيجيه عن المشاركة فى البطولة ليتأكد مشاركة أحمد كوكا بالإضافة إلى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، ولاعبين ممارسين للعبة خارج الوسط الكروى هما رامى سعد وإسلام سامى. وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيخصص دخل بطولة البلاى ستيشن المقرر انطلاقها يوم 20 أبريل الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدورى المصرى أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاى ستيشن.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائى تريزيجيه وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولى الجبلاية أنهما مميزان فى لعبة البلاى ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.