ماغواير يعتقد بان يونايتد على الطريق الصحيح للمنافسة على الألقاب مجددا

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أبدى قائد مانشستر يونايتد الانكليزي هاري ماغواير ثقته بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح لكي ينافس مجددا على لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يتوج مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري المحلي (20)، بطلا منذ اعتزال مدربه الشهير السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون عام 2013، وكان يتخلف بفارق شاسع يبلغ 37 نقطة عن ليفربول المتصدر لدى توقف النشاط منتصف اذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

بيد ان كتيبة المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير كانت تقدم عروضا جيدة قبل التوقف، بدليل عدم خسارة الفريق في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وقال ماغواير لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الاثنين "علمت حين وصلت الى مانشستر يونايتد، واستنادا الى ما كرره اولي (سولسكاير)، بان الفريق في طور اعادة البناء. ثمة اشياء كثيرة يمكن ان نطورها لكي نعود الى القمة ولا نريد الاكتفاء بالمنافسة لانتزاع مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا، بل المنافسة على الألقاب".

وتابع "اعي تماما باننا في حاجة الى عملية تطوير كبيرة لكننا نسير على الطريق الصحيح وانا واثق من اننا سنصل الى الهدف في نهاية المطاف".

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس حاليا في الدوري المحلي ولا يزال يحارب على جبهتي كأس انكلترا حيث بلغ ربع النهائي، والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث وضع قدما في ربع النهائي ايضا بفوزه الساحق خارج ملعبه على لاسك النمسوي بخماسية نظيفة ذهابا قبل توقف النشاط القاري.

واذا قدر للموسم المحلي والقاري ان يُستكملا، يستطيع مانشستر يونايتد الاعتماد على خدمات لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا ومهاجمه ماركوس راشفورد اللذين غابا عن الملاعب لفترة طويلة قبل التوقف.

ولم يخض بوغبا الذي عانى من اصابة في كاحله سوى 8 مباريات هذا الموسم، لكن ماغواير يأمل ان يشكل الفرنسي الى جانب صانع الالعاب البرتغالي الجديد برونو فرنانديش القادم من سبورتينغ في سوق الانتقالات الشتوية، ثنائيا فعالا.

وقال في هذا الصدد "لقد كان (فرنانديش) رائعا منذ قدومه، داخل الملعب وخارجه وفي مقر التدريب، انه قائد ويريد الفوز، يمكنك ان تشعر بهذه الشخصية لديه"، مضيفا "أما بولـ فيعود ايضا ولا شك بانه سيحاول اللعب بافضل مستوى له".

وختم "ثمة منافسة قوية في وسط الملعب حاليا، وبالتالي يتعين على كل لاعب ان يكون في افضل مستوى له ليحافظ على مركزه في التشكيلة الاساسية، وانا واثق من اننا سنحصد الافادة من ذلك".