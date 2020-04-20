هازار يتعافى جيدا من عملية جراحية في كاحله بحسب مدرب بلجيكا

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أكد الاسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا بان نجم وسط ريال مدريد الإسباني إدين هازار يتعافى جيدا من العملية الجراحية التي خضعها لها في كاحله، مشيرا الى انه "سيعود اقوى" الى الملاعب.

وقال مارتينيز الذي قاد بلجيكا الى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، في تصريحات نقلتها الصحف المحلية في بلجيكا "اعرف بانه يتعافى جيدا ولم يعد بعيدا من الركض مجددا ولا وجود لاي تعقيدات".

واضاف "كل الامور سارت بشكل جيد لدى اجراء العملية، لكن دائما ما تتمنى بان تظل الامور هكذا من دون تعقيدات بعد 4 او 5 اسابيع، وهذا ما حصل".

وتابع "ندرك بأنه سيعود اقوى. كنا محظوظين بطبيعة الحال لانه خضع لعملية جراحية قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي لو حصل هذا الامر خلال الوباء لكان وجد صعوبة في السفر خارج مدريد. لدي شعور ايجابي بان إدين سيعود قريبا".

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وتعرّض هازار للإصابة في 23 شباط/فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، لتتكرر الاصابة التي اضطرته لابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر، ثم خضع لعملية جراحية في احدى عيادات مدينة دالاس الاميركية في 5 اذار/مارس.

وعكر تعدد الإصابات موسم هازار (29 عاما) منذ انضمامه الى النادي الملكي آتيا من تشلسي الإنكليزي في صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، اذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشارك هازار في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.