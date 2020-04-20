شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم علي معلول.. نسور قرطاج تُحلق فى سماء الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوري المصري أحد أكبر الدوريات العربية والأفريقية التى تجذب اللاعبين أصحاب المهارات والباحثين عن الشهرة، خاصة فى قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الأكثر شعبية بين أندية القارة السمراء، حيث تكون بداية طريق اللاعبين مع الجماهير والشهرة والاحتراف أحياناً في دوريات أوروبية.

نسور قرطاج فضلوا دائماً الالتحاق بأحد أندية القطبين لتحقيق الشهرة والشعبية، واستطاع بعضهم أن يحصل على قاعدة جماهيرية عريضة، حتى بعد اعتزالهم مازالت أسماؤهم تتردد على مسامع الجماهير المصرية الذواقة للفنون الكروية والمهارات.

علي معلول

ظهير أيسر النادي الأهلي الحالي، والذى يعد أكثر اللاعبين التوانسة شعبية فى الدوري المصري، بفضل مهاراته وعرضياته المتميزة وانسجامه مع الفريق بالشكل الذى يشعر الجماهير بأنه لاعب مصري، ومع الأهلي سطر معلول صفحات المجد ودون اسمه في صفحات شرف القلعة الحمراء، وشارك التونسي مع الفريق الأحمر في 121 مباراة سجل 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

أنيس بوجلبان

أحد الأسماء التي لمعت في الجيل الذهبي بالنادي الأهلي، حيث تعاقد معه الفريق الأحمر في موسم 2006 - 2007، لمدة موسمين بعد نهاية عقدة مع الصفاقسي، ليفضل اللاعب الانضمام للمارد الأحمر تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني للفريق، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للغريم التقليدى الزمالك، لتكون فاتحة خير ويحقق عدد من الألقال المحلية والأفريقية مع الأهلي.

فرجاني ساسي

مازال ينافس علي معلول في الشعبية والجماهيرية، فالدولي التونسي خطف قلوب عشاق القلعة البيضاء بفضل مهارته المتميزة وانتمائه للفريق الأبيض الذي فضله عن غيره من الفرق التي قدمت عروضاً مغرية للاعب، وشارك ساسي مع الزمالك في 62 مباراة حتى الآن، استطاع أن يسجل 11 هدفاً ويصنع 8 أخرى.

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يامن بن زكرى

قلب دفاع نسور قرطاج الذي انضم إلي صفوف الزمالك في موسم 2007 في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الأفريقي التونسي رغم تلقي اللاعب وقتها عروض أوربية للاحتراف لكنه فضل الانتقال للقلعة البيضاء، ولكنه لم يستمر طويلا مع الفريق نظرا لتعرضه لإصابة جعلت وجوده مع الفريق أمر شبه مستحيل ليقرر الرحيل بعدها.

وسام العابدي

تعاقد نادي الزمالك معه لتدعم خط دفاع الفريق الأبيض في موسم 2008، ولكنه لن يستمر سوى موسم واحد فقط مع الفريق نظرا لعدم ظهوره بالمستوى المطلوب منه خاصة أن الزمالك كان يمر بمرحلة من الإخفاقات خلال تلك الفترة ولم يحقق أى بطولة.