شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين برئيس اللجنة الطبية فى محاضرات ON LINE عن الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان اتحاد الكرة، بالدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية للمشاركة فى "كورسات لايف" لأخصائيي الإصابات والتى يتم عقدها ON LINE ، ضمن الاجراءات الاحترازية منعا للتجمعات للحد من تفشى فيروس كورونا.

وأعلنت الادارة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمود سعد، الجدول الجديد لـ"كورسات لايف" المدربين والاداريين التى ستقام فى الأسبوع الجارى، وانطلقت أمس الأحد وألقى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، محاضرة ON LINE على المدربين والإداريين بعنوان "القيادة الفنية ومبادئ الادارة" فى الثامنة مساء، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.

وتقام المحاضرة الثانية غدا، الثلاثاء، بعنوان الإصابات والوقاية منها، ويلقيها الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، والمحاضرة الثالثة الخميس المقبل بعنوان "الاعداد الفنى لحراس المرمى" ويلقيها فكرى صالح مدرب حراس منتخب مصر السابق.

الجدول

وتنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، سلسلة من المحاضرات و( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.

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