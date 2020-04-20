شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأهلى باللجوء للمحكمة الرياضية فى أزمة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولي النادى الأهلي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" فى قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وتقديم استئناف لإعادة نظر القضية بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفض الشكوى المقدمة من إدارة القلعة الحمراء ضد اللاعب بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى الفريق السماوي.

وأرجع اتحاد الكرة سبب عدم أحقيته فى التدخل فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى إلى البند الثامن من العقد الثلاثى المبرم بين اللاعب والأهلى وأهلى جدة السعودى، والذى ينص على أنه حال نشوب أى نزاع فإن الفيفا هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الفصل فى هذا النزاع.

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وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادٍ مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.

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جاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصرى، وبالتالى بات الأمر شأناً داخلياً والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه استطلع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة، والذى أفاد بأن اللاعب هو من فسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصرى،، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى، خاصًة أن الإدارة لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفاً خارجياً وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى الفيفا، وتلقى الرد الذى سبق الاشارة إليه.