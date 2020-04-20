شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يُنعش آمال ناصر ماهر فى العودة للأهلي بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنعش صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، آمال زميله ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لسموحة فى عودة الأخير لصفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى، وذلك بمجرد انتهاء إعارته للفريق السكندرى.

وأصبح بقاء صالح جمعة فى صفوف الأهلى مسألة وقت لعدم رغبة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فى بقائه، وبالتالى سيكون مركز صانع الألعاب بحاجة للتدعيم، فى الوقت الذى نال ناصر ماهر إشادة فايلر وأكد أنه لاعب جيد وطريقه لعبه ستخدم الفريق بشكل كبير.

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ورغم أن تفكير الأهلى فى السنوات الأخيرة يكون فى تدعيم مركز المهاجم الصريح بلاعب أجنبي، إلا أن قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبى شمال افريقيا مصرياً وضع الأهلى فى موقف المضطر للاعتماد أكثر على السوق المحلى فى تدعيم مركز المهاجم أو أى مركز أخر، إذا أرادوا الحفاظ على معظم عناصرهم الأجنبية.

كان فايلر استقر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).