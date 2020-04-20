شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كالذهب.. عوض عبد الرحمن أول عازفى السمسية مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب، لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولي والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه النجوم التي لا يعرفها الكثيرون عوض عبد الرحمن وهو واحد من نجوم الإسماعيلى ومنتخب مصر فى الأربعينيات والخمسينيات، وصاحب أول أهداف الإسماعيلى فى الدورى.



عوض عبد الرحمن

ولد عوض عبد الرحمن في 28 مايو عام 1920، وبدأ لعب الكرة فى شوارع بورسعيد، انضم إلى فريق البوليس ومنه إلى فريق المصرى ثم انتقل إلى الإسماعيلى في بداية الأربعينيات، وكان ضمن أول فريق يمثل الإسماعيلى في الدوري العام موسم 48/194.

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ويعتبر عوض عبد الرحمن صاحب أول أهداف الإسماعيلى في الدوري العام وذلك في مباراة الإسماعيلى والاتحاد والتى أقيمت فى 22 أكتوبر عام 1948 وكان هداف الفريق طوال فترة وجوده بالإسماعيلى وكذلك من أبرز هدافى مصر وكان لاعباً قوى البنية يمتاز بالمراوغة والتسديد وإجادة ضربات الرأس.

استمر عوض في صفوف الإسماعيلى ثم انتقل عام 1957 إلى صفوف فريق السواحل .

أما مشواره الدولي فقد انضم إلى منتخب مصر ولعب أول مباراة له عام 1949 ضد تركيا في دورة البحر المتوسط وشارك في العديد من البطولات الدولية وأشهرها كأس الصداقة باليونان عام 1949 وبطولة البحر المتوسط عام 1951 وبطولة كاس الأمم عام 1957 ، كما شارك فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

عمل عوض عبد الرحمن بعد اعتزاله مدرباً داخل نادى بورفؤاد فى السبيعنيات والثمانينيات مع عدد كبير من المدربين المصرين أبرزهم على عمر، وتوفى عوض عبد الرحمن بعد مشوار طويل مع كرة القدم في أواخر التسعينيات.