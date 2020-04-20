شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمهل فى ملف التعاقد مع "أجنبى جديد" بسبب السباعى والمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمهل مسؤولو الزمالك فى ملف التعاقد مع لاعب أجنبى جديد خلال الفترة الحالية لعدة أسباب، أولها توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بصورة نهائية حول العدد الذى يقره اتحاد الكرة بصورة نهائية لكل فريق بالموسم الجديد، فى ظل الأنباء الواردة عن تقليص عدد الأجانب المسموح بهم لكل فريق، وهو ما رفضته إدارة الزمالك بشكل قاطع.

كما يأتى التمهل أيضًا نظرا لامتلاك الزمالك لـ7 لاعبين أجانب فى الوقت الحالى هم التونسى فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، رزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق بعض اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خاصة بعد ترشيح أيضًا المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض.

وتدرس إدارة الزمالك إنهاء الصفقات المحلية أولا قبل حسم التعاقد مع لاعب أجنبى جديد خاصة بعد التقارير المغربية والتونسية التى شهدتها الفترة الأخيرة حول ترشيح عدد كبير من اللاعبين للأبيض لذا وجه مسؤولو نادى الزمالك، تحذيرًا لبعض وكلاء اللاعبين بعد ربط اسم الأبيض بمجموعة كبيرة من اللاعبين بالدورى المغربى وكذلك التونسى، رغم عدم دخول النادى فى مفاوضات رسمية لضم أيًا من هؤلاء اللاعبين.

ومن المنتظر، أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الأبيض الحالية حتى يرشح لاعبًا جديدًا على أقصى تقدير لضمه خاصة أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة حتى اللحظة الجارية هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.