شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ضيف أولى حلقات "الجائزة لمين" و"منهم تعلمنا" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، ضيفاً فى أولى حلقات برنامجى المسابقات "الجائزة لمين" و"منهم تعلمنا"، اللذان سيبثان طيلة شهر رمضان المبارك، الأول على إذاعة الشباب والرياضة والثانى على إذاعة شباب مصر الإلكترونية على بوابة وزارة الشباب والرياضة، ويقدم البرنامجين الكاتب الصحفى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية.

وتدور فكرة برنامج "الجائزة لمين" حول جائزتين معنوية ومادية يحصل عليهما الضيف فى كل حلقة ويقوم بدوره بإهدائهما إلى أفراد أو جهات خدمية مجتمعية بهدف تعزيز ثقافة العطاء والتبرع بين أفراد المجتمع، وفى نهاية اللقاء يطرح سؤال على المستمعين لاختيار فائز يحصل على جائزة مالية قدرها خمسمائة جنيه يوميا.

أما برنامج "منهم تعلمنا" فتعتمد فكرته على قيام الضيف بالتحدث عن أحد أساتذته الذين تعلم منهم وتأثر بهم فى حياته العملية او التعليمية او العامة وماذا تعلم منه دون ذكر اسمه ليكون سؤالا للمستمعين يحصل صاحب الإجابة الصحيحة على جائزة مالية قدرها خمسمائة جنيه يوميا ويهدف البرنامج إلى تقديم القدوة الأجيال الجديدة وتعزيز ثقافة الوفاء

يذكر أن البرنامجين يأتيان ضمن خطة عمل رقمية كبيرة للثقافة الرياضية عبر صفحتها على وسائل التواصل وبوابة وزارة الشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى بالتواصل مع الشباب وكل فئات المجتمع من خلال الأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية عبر الاون لاين خلال فترة توقف الأنشطة بسبب مكافحة فيروس كورونا