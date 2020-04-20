الامارات | ‫بالصور.. فلسطين تنظم بطولة كاراتيه‬‬ عن بُعد و7 ميداليات لبطلات الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‫بالصور.. فلسطين تنظم بطولة كاراتيه‬‬ عن بُعد و7 ميداليات لبطلات الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بسبع ميداليات ملونة في بطولة فلسطين الدولية للكاراتيه عن بُعد التي اختتمت أمس.

ونالت اللاعبة بتول أحمد المركز الأول في فئة تحت 10 سنوات في الكاتا، وحصلت رناد علام على المركز الثاني في فئة 10- إلى 11 سنة كاتا، وسهيلة عبد الحليم على المركز الثالث مكرر في فئة 10-11 سنة كاتا، وجود محمود على المركز الخامس فئة 10-11 سنة في الكاتا، وانتزعت جمانة محمد المركز الأول في فئة 12-13 سنة في الكاتا، وحققت نادين أحمد المركز الثالث وهدى أحمد على المركز الثالث المكرر في الكاتا فئة 12-13 سنة.

‫‫ويضم فريق الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضة المرأة لاعبة في الفريق الأول، و18 لاعبة في فريق الناشئة، و19 لاعبة من فريق البراعم اللواتي يشاركن بشكل مستمر وعلى مدار العام في عدد من المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.‬‬‬‬‬‬

‫من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى النقبي: «أثبتت رياضة المرأة الإماراتية قدرتها على تحقيق البطولات والانجازات ولو عن بُعد، حيث أكدت المشاركة أهمية ودور القيادة في مواكبة التطورات المحلية والعالمية، مشيرة إلى المشاركات الرياضية عن بعد وفي الظروف القاهرة غير الاعتيادية، في إشارة إلى فيروس COVID-19 الذي يجتاح دول العالم.‬‬

‫وقالت النقبي: “تحظى المرأة الإماراتية بدعم كبير ومتواصل من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاقتها، وذلك على أساس أهمية دور المرأة الفعال في المجتمع الإماراتي بكافة أشكاله. صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي لم تدخر وسعاً في دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة ممارسة المرأة للرياضة كنمط حياة ومظهر حضاري تنموي‬‬

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