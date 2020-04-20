شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يتغلب على ملل كورونا بالتدريب المنزلى واللايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال وصحاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد إيهاب، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يستغل وقت الحظر فى ممارسة عدد من الأنشطة، وخاصة فى التدريبات بصحبة شقيقه فى المنزل.

وأضاف إيهاب أنه حريص على الظهور لايف عبر إنستجرام للرد على أسئلة المهتمين بلعبة الأثقال خاصة فى مجال التدريب.

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية إبريل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.