شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين من كتيبة المعارين يقتربون من العودة للأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دراسة متأنية لملف اللاعبين المعارين قام بها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برفقة جهازه المعاون، قبل إعلان قرارهم النهائى بشأن اللاعبين الذى سيعودون لصفوف الفريق فى الموسم المقبل، واتخاذ قرار بتجديد إعارة البعض الآخر.

فايلر استقر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.

ويقدم الثلاثى عمار وشريف وأكرم مستوى متميزاً مع فرقهم طلائع الجيش وإنبى والجونة، الأمر الذى دفع فايلر ومعاونيه لاتخاذ قرار شبه نهائى بعودتهم، حيث سيدعم الثنائى شريف وعمار خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة، فى الوقت الذى ستكون عودة أكرم توفيق لسد الحاجة فى مركزى لاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن بعد رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي.

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وفى الوقت الذى دخل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار لسموحة فى الصورة، فى ظل وجود قناعة من فايلر بقدراته الفنية، إلا أن الصفقات الجديدة ستحسم بشكل كبير عودته من عدمها، وإن كان الاتجاه الأقرب هو استعادة اللاعب بعد أن نجح فى خطف الأنظار بشدة اليه خلال فترة اعارته لسموحة.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).