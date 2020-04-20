شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على: 15 مباراة مع جيل النجوم بالأهلي إنجاز فى مسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد على، لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى، ذكريات انضمامه للقلعة الحمراء بعد سطوع نجمه مع المنصورة فى دورى الدرجة الثانية.

وقال أحمد على، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، "بدأت مشوارى مع الكرة فى نادى المنصورة بالدرجة الثانية، قدمت موسما جيدا فى 2007/2008، تردد اسمى كأفضل لاعب فى الدورى عبر الفضائيات، وهذا لفت أنظار الأندية، خاصة أن المنصورة معروف دائماً بإخراج مواهب ولاعبين كبار".

وأضاف لاعب الجونة، النادى الأهلى تواصل معى وقتها، عن طريق المهندس عدلى القيعي، وأرسل الأهلى خالد بيبو وطارق السعيد لمشاهدتى فى إحدى المباريات بناءً على تعليمات القيعى، وسارت الأمر بشكل سريع وانضممت إلى الأهلي.

وعن ذكرياته مع مانويل جوزيه قال أحمد على، طلب انضمامى للفريق، فهو مدرب عظيم بلا شك وقدم فترة تاريخية مع الأهلي، هو شخص ذكى جداً فى التعامل مع اللاعبين، ويجيد هذا الأمر للغاية، أول موقف معه قال لى "متخافش أنت ليك مستقبل كويس معانا وبتمنى لك التوفيق أنا متابعك وعارفك"، هذه الكلمات منحتنى ثقة كبيرة وكنت سعيداً جداً.

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وتابع لاعب الجونة، وجود نجوم كبار فى الأهلى خلال الفترة التى انضممت فيها للفريق لم تتح لى الفرصة للمشاركة، ومع ذلك لعبت حوالى 15 مباراة، وهذه نسبة جيدة جداً فى ظل وجود هذه الأسماء.

وأكد أحمد على أن مانويل جوزيه كان يفصل بين الجانب الشخصى والملعب قائلاً، "جوزيه لم يكن يفرق بين اللاعبين بالحب والكره، مثلما قال البعض، والدليل على ذلك عصام الحضرى، فالبرتغالى لم يكن يكره أحداً مثل عصام الحضرى، لم تكن علاقتهم جيدة إطلاقاً، ومع ذلك كان الحضرى يشارك أساسياً حتى بعد انضمام نادر السيد.

وأوضح أحمد على سبب الخلاف بين جوزيه والحضرى هو بعض الجوانب الشخصية التى لم يكن يحبها البرتغالى فى حارس العرين الأحمر، ولكنه كان يفصل تماماً بين المواقف الشخصية والملعب ومصلحة الفريق.

وأضاف لاعب الجونة، فى غرفة خلع الملابس كان جوزيه يتعامل مع نجوم كبار فى الفريق بعنف وقوة رغم أدائهم فى الملعب ويطالبهم بأداء أفضل، لأنه كان يريد الأفضل دائماً، فى أحد المباريات دخل جوزية غرفة خلع الملابس وقال "فين اللاعب رقم 22 انا مش شايفة حد شايفه"، ولم أكن أصدق ما سمعت ولكن أبو تريكة تقبل الانتقاد بصمت وهدوء ونزل إلى الملعب ليقدم أداء أفضل.