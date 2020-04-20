شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب قضاة الملاعب فى الإيجيبشن ليج قبل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كل المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقبل توقف المسابقة أدار 42 حكماً مباريات الدورى يتصدرهم إبراهيم نور الدين، محمود عاشور، محمد الحنفى، محمد معروف برصيد 8 مباريات لكل منهم، ثم أحمد الغندور، طارق مجدى، محمد عادل برصيد 7 لقاءات.

ويرصد موقع "سوبر كورة" كشف حساب بأبرز أرقام الحكام فى إدارة المباريات بـ"الإيجيبشن ليج" قبل هجمة كورونا.. لمزيد من التفاصيل : اضغط هنا

Advertisements

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.