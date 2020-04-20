شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الزمالك أكبر الخاسرين من قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مسئولو نادى الزمالك أنه من حقهم الدفاع عن مستقبل الفريق الكروى من خلال التصدى لقرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا أجانب للحفاظ على الكنوز الكروية التى اقتناها النادى فى السنتين الأخيرتين، خصوصا أنه يعد أكثر المتضررين حال تنفيذ القرار فى الموسم الكروى المقبل، فى ظل امتلاكه 3 لاعبين مؤثرين وهم التونسى فرجانى ساسى، والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وبالتالى الاحتفاظ بهم يعنى عدم التعاقد مع أى لاعب أفريقى آخر.

يأتى ذلك على عكس الأهلى الذى يمتلك التونسى على معلول حاليًا فقط بعد الاتجاه لبيع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى نهائيا فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ويستطيع النادى بعدها الاستفادة من قيد لاعبين أفارقة خارج شمال أفريقيا. ويصب هذا القرار أيضًا فى مصلحة الفرق المتوسطة التى لا توجد لديها القدرة على ضم العديد من اللاعبين الأجانب، فجميع الفرق تضم لاعبين من الخارج بمتوسط 2 أو 3 من أجل تغطية الرواتب الخاصة بهم.

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وقدم ساسي وبن شرقي وأوناجم مستويات رائعة مع الفريق الأبيض وساهموا في 44 هدفا حتى الآن مع الزمالك.

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ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب بالدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.