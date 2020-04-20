شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى أكبر العقبات فى صفقة انتقال نجم صن داونز للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى هو أكبر العقبات فى صفقة انتقال الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم فريقه للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

وأكد موسيمانى تمسكه بنجمه الأول سيرينو رافضاً رحيله لأى من الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الأهلى، مستفيداً بتجديد اللاعب منذ فترة للنادى الجنوب أفريقى وبالتالى فإدارة صن داونز هى صاحبة القرار الأول والأخير بشأن اللاعب.

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ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز على الرغم من صعوبتها كون اللاعب هو نجم الشباك الأول فى الفريق الجنوب أفريقى، لكن الأهلى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الذى برز اسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

وأبدى فايلر المدير الفنى للأهلى موافقته على ضم سيرينو، مؤكداً إعجابه بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين انتهتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله فى جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتى سجل خلالها النجم الأورجويانى هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلى.

وتتوافق رغبة فايلر لضم جاستون مع بعض حماس مسئولى القلعة الحمراء للصفقة ذاتها وفى مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان رئيساً لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال خلال شهر مارس الماضى، وشاهد الخطيب جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب.