شكرا لقرائتكم خبر عن الشخصية القوية والاستثمار معايير اختيار اللاعب الأجنبى بمنظور ياسر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن التعاقد مع لاعب أجنبى فى أى فريق يجب أن يتم بناء على معايير لابد من توافرها قبل إبرام العقود.

وأشار رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى عدة معايير أبرزها أن يكون صاحب شخصية قوية داخل الملعب وخارجه وأن يكون مهاجما أو أحد الـ4 لاعبين الأماميين لعمل إضافة للفريق هجوميا.

كما تطرق رضوان إلى ضرورة تميز اللاعب بالسرعة والغريزة التهديفية فضلا عن مهارة صناعة الأهداف، مشيرا إلى أهمية الاستثمار فى اللاعب وكيفية إعادة بيعه.

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ويرى ياسر رضوان أن التونسى فرجانى ساسى المحترف فى صفوف الزمالك من أفضل اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى، يليه مواطنه على معلول لاعب الأهلى، مشيرا إلى أن كلا الثنائى مؤثر لأقصى درجة مع القطبين وفى حال غيابه يتأثر فريقه بشكل كبير.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلياً سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو الغاؤه.