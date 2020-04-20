شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق يكشف كواليس توبيخ جوزية لتريكة.. ويؤكد: مكانش بيكره حد زى الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد على لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، ما ردده بعض اللاعبين السابقين عن مانويل جوزية مدرب الأهلي الأسبق، بأنه كان يعتمد على الحب والكره فى اختياراته الفنية للاعبين للمشاركة مع الفريق.

وقال أحمد على فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: مانويل جوزية لم يكن يفرق بين اللاعبين بالحب والكره مثلما قال البعض والدليل على ذلك عصام الحضرى، فالبرتغالى لم يكن يكره أحدا مثل عصام الحضرى، لم تكن علاقتهم جيدة إطلاقاً، ومع ذلك كان الحضري يشارك أساسياً حتى بعد انضمام نادر السيد.

واستطرد أحمد علي: سبب الخلاف بين جوزية وعصام الحضري هو بعض الجوانب الشخصية التي لم يكن يحبها البرتغالي في حارس العرين الأحمر، ولكنه كان يفصل تماماً بين المواقف الشخصية والملعب ومصلحة الفريق.

وأضاف لاعب الجونة: فى غرفة خلع الملابس كان جوزيه يتعامل مع نجوم كبار في الفريق بعنف وقوة رغم أدائهم في الملعب ويطالبهم بأداء أفضل، لأنه كان يريد الأفضل دائماً، في أحد المباريات دخل جوزية غرفة خلع الملابس وقال "فين اللاعب رقم 22 أنا مش شايفه حد شايفه"، ولم أكن أصدق ما سمعت ولكن أبو تريكة تقبل الانتقاد بصمت وهدوء ونزل إلى الملعب ليقدم أداء أفضل.