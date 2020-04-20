شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة ترجح كفة رجب بكار فى تدعيمات الجبهة اليمنى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرجح عامل الخبرة كفة رجب بكار، نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، لتدعيم الجبهة اليمنى فى الأهلى وتعويض رحيل أحمد فتحي، الذى لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده ووقع رسمياً لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

ويملك رجب بكار عامل الخبرة بسبب تمرسه فى الدورى المصري، ولعبه بقميص العديد من الأندية، بالإضافة لامتلاكه خبرة أفريقية مع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الجارى وظهوره بشكل طيب، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولى الناديين، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع بيراميدز موسمين.

ويسعى مسئولو النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى، ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلى فى الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى، ويأتى بعده كريم العراقى مدافع نادى المصرى حيث يفضل الأهلى حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصرى وليس أجنبيا، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلى بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحى باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي.