شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يُفضل الزمالك الاختيار بين أحمد أيمن وبكرى لدعم دفاع الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة ترشيحات داخل أروقة الزمالك بشأن ضم واحد من الثنائى أحمد أيمن منصور وعبد الله بكرى، مدافعى بيراميدز، فى الموسم المقبل، لتعزيز قوة خط الدفاع الأبيض، فى ظل البحث من جانب مسؤولى قلعة ميت عقبة عن دعم الفريق بالموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد أيمن منصور عن تلقيه مكالمة هاتفية من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، إلى جانب مكالمة أخرى من جانب أحمد مرتضى مع والده أيمن منصور نجم الزمالك السابق من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم لاعب بيراميدز، الذى رحب بارتداء القميص الأبيض فى الموسم الجديد بشرط الحصول على موافقة ناديه.

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وأوضح مصدر مطلع بنادى الزمالك أن تصدر أحمد أيمن منصور وعبد الله بكرى ترشيحات دعم الدفاع الأبيض لإجادة الثنائى فى مركز آخر بخلاف المساك، حيث يجيد أحمد أيمن منصور اللعب كظهير أيسر ويجيد بكرى اللعب فى مركز الظهير الأيمن، لذا تصدر الثنائى المشهد داخل أروقة القلعة البيضاء خاصة أن ضم أحدهما سيمنح حلولا كثيرة للجهاز الفنى للأبيض فى خط الدفاع حال الحصول على خدمات أحدهما من بيراميدز.

وشارك أحمد أيمن منصور مع بيراميدز فى هذا الموسم فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بمعدل 869 دقيقة، حصل خلالها على إنذارين وطرد فى مباراة، فيما شارك فى 11 مباراة ببطولة الكونفدرالية، بمعدل 885 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين أيضًا، فيما انضم إلى صفوف منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر، ولكنه لم يشارك فى أى مباراة.

أما عن عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، فقد شارك مع فريقه فى 11 مباراة ببطولة الدورى الممتاز بمعدل 825 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين، فيما شارك فى 9 مباريات ببطولة الكونفدرالية بمعدل 661 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين، فيما شارك فى مباراتين ببطولة كأس مصر بمعدل 167 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وتلقى إنذارا.