تقارير تركية: "العروض الفرنسية" لتريزيجيه تثير قلق جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن هناك قلق داخل نادي جالاتا سراي بشأن العروض الفرنسية المقدمة للمصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق آستون فيلا الإنجليزي الحالي.

وسبق لتريزيجيه خوض تجربة احترافية في تركيا رفقة فريق قاسم باشا استمرت لمدة موسمين قبل الانتقال إلى آستون فيلا.

وبحسب ما ذكرته صحيفتي "فوتو سبور" و"فوتو ماك"، فإن تريزيجه يعد الهدف الأكبر لجالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن هناك قلق داخل النادي التركي بشأن العروض الفرنسية المقدمة للاعب المصري.

Advertisements

وقالت صحيفة "فوتو سبور" : "إن الصحافة الفرنسية أكدت أن تريزيجيه ضمن اهتمامات ناديين فرنسيين لكنها لم تذكر اسم الناديين".

كما ادعت الصحيفة أن نادي أندرلخت البلجيكي -الذي سبق لتريزيجيه اللعب في صفوفه- يضع اللاعب المصري من اهتماماته.

ولفتت الصحيفة التركية أن جالاتا سراي يتتبع اهتمامات الأندية بلاعب آستون فيلا، ويدرس اتخاذ خطوة جادة نحو التعاقد مع البالغ من العمر 25 عاما.

وأتمت "فوتو سبور" قائلة إن خيار تريزيجيه الأول هو البقاء في الدوري الإنجليزي، وسيرغب في الانتقال إلى أحد أنديته إذا ما هبط الفيلانر إلى تشامبيونشيب، بينما يظل الفريق التركي خيار ثاني بالنسبة له.

جدير بالذكر أن التقارير التركية سبق وألمحت إلى أن بشكتاش التركي يرغب في منافسة جالاتا سراي على ضم جناح المنتخب المصري.