"جوزيه عبقري".. أحمد علي يكشف كواليسه في الأهلي و"أسيست" برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد علي، المدافع الأيمن للانتاج الحربي، ولاعب الأهلي الأسبق، على حسن علاقته بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء.

وقال أحمد علي في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" "تدربت مع حسن شحاتة في المقاولون العرب وتعلمت منه الكثير وشرف لي أن أتدرب تحت قيادته، وتطورت هجومياً معه لأنه يحب هذا الأمر".

وتابع "أول موسم لي في الدوري الممتاز كان من خلال النادي الأهلي، اذاعة مباريات الدرجة الثانية عبر التلفاز ووجود استوديو تحليلي ساهم في انتقالي للقلعة الحمراء".

وأكمل "كان هناك اشادات من جانب بعض المحللين أبرزهم وليد صلاح الدين وأيمن يونس، أيضا أندية القمة تتابع اللاعبين في المنصورة، والحمد لله إدارة النادي لم تمانع رحيلي وانتقلت للأهلي".

واستمر "بالتأكيد الأهلي هو المرحلة الأهم في تاريخي، لكن النضج الكامل وصلت له في المقاولون العرب في وجود حسن شحاتة".

وأضاف "مانويل جوزيه مدرب عبقري، يعرف جيداً كيف يتعامل مع كل لاعب، لقد منحني ثقة كبيرة في أول يوم لي مع الأهلي، كان يحبني، لعبت معه ١٥ مباراة، وهذا عدد جيد للاعب صغير في السن خلال أول موسم له مع الأهلي".

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وواصل "جوزيه لم يكن يحب ويكره كما تردد، والدليل عصام الحضري، لقد عاصرت تلك الفترة وأعلم أن العلاقة بينهما لم تكن جيدة، لكن الحضري كان يشارك باستمرار بسبب مستواه الفني".

وصرح "كنت أشاهد جوزيه يعنف نجوم كبار رغم أن الأداء يكون جيداً في بعض المباريات، هو يريد إخراج أفضل ما في اللاعب، اتذكر عندما قام بتعنيف أبوتريكة رغم أن الأخير لم يكن بهذا السوء، تريكة كان يستمع لكلمات جوزيه دون أي تعليق".

وتحدث "جوزيه كان يفرق في طريقة التعامل بين لاعب وأخر، يعلم شخصية كل لاعب، الهدف في النهاية هو إخراج أفضل ما لديك".

وكشف "أتذكر موقف في مباراة أمام بترول أسيوط وتعرضت للطرد والأهلي تعادل ٢-٢ في النهاية في موسم صعب، لم يعنفني بل منحني مزيد من الثقة وأنني سأتعلم من أخطائي، لكن في مباراة حرس الحدود قبل موقعة الجيش بالدوري الفاصل، كان هناك سجال بيني وبين أحمد عيد وأخرجته عن المباراة، لكن جوزيه عنفني وطالبني بالتركيز في الملعب فقط".

وعن صناعة هدف الأهلي في برشلونة بدورة ويمبلي قال "ثقة البدري في جعلتني أشعر أنني سألعب أساسياً في الموسم، مباراة سيلتك الأولي شاركت فيها ولم أكن جيداً، مباراة برشلونة لعبت شوط أول مميز، أبيدال كان يلعب في الجانب الأيسر، نجحت في صناعة هدف الأهلي الذي سجله العجيزي".

واختتم "حسام البدري لعبت معاه مباريات عديدة، في فترات كان يشارك شريف عبدالفضيل في الجانب الأيمن، البدري رفض رحيلي ضمن صفقة ناجي جدو من الاتحاد السكندري، كنت ارغب في الحصول على خبرات، لكن تعرضت للإصابة في النهاية".