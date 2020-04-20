تقرير مغربي: هل يمنع "المال" انتقال أزارو إلى صفوف الاتفاق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، إن الأمور المالية قد تقف عائقا أمام انتقال وليد أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي بشكل نهائي.

ويلعب أزارو في صفوف الاتفاق السعودي معارا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقالت صحيفة "le360" إن الأهلي المصري حدد سعر بيع أزارو بقيمة 3 مليون دولار.

من جانبها، أكدت صحيفة "المنتخب المغربية" أن المبلغ سيقف عائقًا أمام مستقبل اللاعب المغربي.

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وأضافت الصحيفة أن نادي الاتفاق السعودي الذي يلعب له أزارو أبدى رغبته في شراء عقده، لكن المطالبات المالية قد تقف عائقا أمام انتقال اللاعب.

وتساءلت "المنتخب" عما إذا كان سيقف المال مجددا أمام أزارو لاختيار الفريق الذي يرغب للانتقال له.

وانضم أزارو إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2017/2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وشارك البالغ من العمر 24 عاما في 89 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل 41 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.