خبير لوائح يتحدث عن "إخفاق" الأهلي والزمالك في قضيتي السعيد والنقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، إن الأهلي والزمالك أخفقا في التعامل في ملفي عبد الله السعيد وحمدي النقاز.

وتقدمت إدارة الفريق الأحمر بشكوى ضد عبد الله السعيد بعد انتقاله من صفوف أهلي جدة إلى بيراميدز، وطالبت بالحصول على مليوني دولار كشرط جزائي، بينما تقدمت إدارة الزمالك بشكوى ضد النقاز بعدما فسخ الأخير عقده مع النادي الأبيض.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، قال بيومي: "السعيد انتقل لأهلي جدة من الأهلي المصري بعقد ثلاثي، وتم وضع شرط يمنع انتقال عبد الله السعيد إلى أي نادي مصري سواء عن طريق البيع أو الإعارة إلا بدفع مليوني دولار".

وأضاف: "ما حدث أن اللاعب فسخ عقده مع النادي وانتقل لبيراميدز في صفقة حرة، لذلك سقط حق الأهلي في المطالبة بالمبلغ".

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وتابع: "في العقد الثلاثي الموقع من قبل الأطراف، تم الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ بشأن العقد يتم الاحتكام إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) فلماذا يلجأ الأهلي لاتحاد الكرة المصري الآن".

وأكمل: "شكوي الأهلي ضد السعيد امام اتحاد الكرة سيتم رفضها".

أما بالنسبة لقضية حمدي النقاز قال بيومي: "النقاز قدم مستندات تفيد عدم تقاضيه راتبه لمدة 4 أشهر، وطبقا للوائح فيفا إذا تأخر النادي في دفع مستحقات لاعبيه لمدة شهرين يحق له إنهاء عقده وهو ما حدث مع النقاز".

وواصل: "هناك إخفاق واضح من الزمالك في تقديم مستندات تحفظ حقه، كما جاءت مبرراته غير منطقية، لأن الإدارة كان أمامها الفرصة لتقديم كل المستندات التي تضمن حقه".