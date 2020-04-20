لجنة الدوري الهندي توصي بإنهاء الموسم وإعلان "موهن باجان" بطلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أوصت لجنة الدوري الهندي بإنهاء موسم 2019/2020، وإعلان تتويج فريق موهن باجان متصدر جدول الترتيب باللقب.
جاءت توصية لجنة الدوري الهندي بإنهاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، ما نتج عنه وفاة ما يزيد على 150 ألف حالة إلى جانب تخطي المليوني إصابة.
وناقشت اللجنة العديد من القضايا المتعلقة بشؤون كرة القدم بسبب كورونا، وبناء على نصائح وزارة الصحة وتوجيهات الحكومة أوصت اللجنة بالآتي:
1- إنهاء الموسم 2019/2020، وإعلان موهن باجان بطلا للدوري.
ويحتل موهن باجان قمة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق 16 نقطة عن نادي إيست بنجال صاحب المركز الثاني (23 نقطة)، في حين يتبقى 4 جولات فقط على نهاية البطولة، مما يجعل باجان بطلا للدوري حتى لو فاز منافسه بجميع الجولات المتبقية.
2- أوصت اللجنة بتوزيع أموال الجائزة المتبقية (باستثناء جائزة البطل) بالتساوي بين الأندية العشرة المتبقية.
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