نجم توتنهام يستغل توقف الدوري الإنجليزي لأداء خدمته العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وصل الكوري الجنوبي "سون هيونج مين" نجم توتنهام الإنجليزي، صباح اليوم الإثنين، إلى معسكر تدريب في جزيرة "جيجو الجنوبية" ببلاده، لقضاء فترة الخدمة الوطنية بموجب قانون كوريا الجنوبية.

وحصل سون صاحب الـ27 عاما، على ذهبية دورة الألعاب الأسيوية 2018 مع منتخب بلاده، مما يعفيه من قضاء 21 شهرًا بالخدمة الوطنية، ولكن يستلزم خضوعه لـ3 أسابيع كتدريب إلزامي قصير المدى.

Advertisements

ووصل سون للمعسكر مرتديا قبعة سوداء، وقناع للوجه، حيث سيقضي 3 أسابيع يتدرب خلالهم على تمارين قتالية وتدريبات بالذخيرة الحية.

واستغل سون فترة توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي وباء كورونا، لأداء خدمته العسكرية.

ومن المنتظر أن يعود سون مرة أخرى بعد 3 أسابيع إلى ناديه توتنهام في مايو، في انتظار استئناف الدوري الإنجليزي مرة أخرى، حسب مستجدات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".