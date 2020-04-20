وضع النجم ربيع السفياني لاعب فريق التعاون السعودي التشكيلة المثالية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري وجاءت على النحو التالي: للمحترفين الموسم الجاري وجاءت على النحو التالي: الحارس: كاسيو الدفاع: سلطان الغنام – جانج سو – روسي – ياسر الشهراني الوسط: كاريلو – أنسيلمو – سلمان الفرج – سالم الدوسري Advertisements الهجوم: عمر السومة – عبد الرزاق حمدالله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. ربيع سفياني يختار تشكيلة الموسم للدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.