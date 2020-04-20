الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة ارسم وابدع

أعلن الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي عن أسماء الفائزين في مسابقة ارسم وابدع التي نظمها الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف التواصل مع اللاعبين خلال فترة الحجر المنزلي بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس خلال فترة الحجر المنزلي بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا وقامت لجنة من المتخصصين برئاسة الفنانة التشكيلية الصماء حنان النحراوي بالتحكيم وتقييم الأعمال المشاركة.

وفاز بالمركز الأول ، عبدالرحمن محمد شوقي وفاز بالمركز الثاني ، حسام الدين أحمد سالم وفازت سمر حازم عبدالمنعم بالمركز الثالث .

وهنأ مجلس إدارة الاتحاد المتسابقين الفائزين وأشاد بجميع الأعمال التي قدمها جميع المتسابقين الذين قدموا أعمالا متميزة استحقت إشادة الجميع.

المشاركة.وفاز بالمركز الأول ، عبدالرحمن محمد شوقي وفاز بالمركز الثاني ، حسام الدين أحمد سالم وفازت سمر حازم عبدالمنعم بالمركز الثالث .وهنأ مجلس إدارة الاتحاد المتسابقين الفائزين وأشاد بجميع الأعمال التي قدمها جميع المتسابقين الذين قدموا أعمالا متميزة استحقت إشادة الجميع.

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