مجدي عبدالغني: دعم لاعبي الأقسام المختلفة بداية للتعاون مع وزارة الرياضة

أشاد مجدي عبدالغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق ورئيس جمعة اللاعبين المحترفين، بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجميعة اللاعبين المحترفين مؤكداً على أن الدعم المقدم من جانب الجمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاعبي دوري القسم الثاني والثالث والرابع في مصر هو بداية التعاون المثمر بين الجمعية والوزارة لرفعة شأن الكرة المصرية. جانب الجمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاعبي دوري القسم الثاني والثالث والرابع في مصر هو بداية التعاون المثمر بين الجمعية والوزارة لرفعة شأن الكرة المصرية. وقال عبدالغني أن الجمعية بكامل إمكانياتها تضع نفسها في خدمة وزارة الشباب والرياضة من أجل العبور من محنة مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في الوقت الحالي.



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