أشرف صبحي : وزارة الرياضة ستدعم المنظومة بأكملها في فترة التوقف

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى في دعم المنظومة الرياضية بشكل كامل في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر، لافتا إلى أن الدولة في ظل قيادتها السياسة لا تبخل في تقديم أنواع الدعم لشباب مصر داخليا وخارجيا. قيادتها السياسة لا تبخل في تقديم أنواع الدعم لشباب مصر داخليا وخارجيا. وأكد وزير الرياضة بأن الوزارة تقوم بدورها المجتمعي والخدمي على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، خصوصا وقت الأزمات، موضحا بأن هناك مساعي حثيثة لإنشاء صندوق خاص للرياضيين والعاملين في المجال الرياضي والأندية الصحية حتى يكون داعما لهم في الأزمات وذلك وفقا لأحكام القانون رقم "٥٤" لسنة ١٩٧٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة.

القطاعين الشبابي والرياضي، خصوصا وقت الأزمات، موضحا بأن هناك مساعي حثيثة لإنشاء صندوق خاص للرياضيين والعاملين في المجال الرياضي والأندية الصحية حتى يكون داعما لهم في الأزمات وذلك وفقا لأحكام القانون رقم "٥٤" لسنة ١٩٧٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة.

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