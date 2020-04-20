بند صادم يمنع اتحاد الكرة من التدخل في أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية على وجود بند في عقد عبدالله السعيد مع الاهلي ينهي الأزمة ولا يسمح بتدخل أي جهة أخرى بخلاف الفيفا ، و لم يعد من حق اتحاد الكرة التدخل في الأزمة لأنه لم يعد جهة اختصاص، موضحًا أن قرار فيفا بشأن هذه الأزمة لم يتضمن إحالة الملف إلى الاتحاد المصري خاصة وان الأهلي ذكر في العقد حالتي انتقال فقط هما

البيع أو الإعارة، و لم يذكر في العقد الثلاثي بند فسخ العقد وبالتالي فإنه لم يعد من حقه شكوى اللاعب، كما ان عبد الله السعيد وبيراميدز ليسا من أطراف الأزمة.وكشف الإعلامى هانى حتحوت انه وفقاً للعقود الثلاثية المبرمة بين عبدالله السعيد والأهلى المصرى واهلى جدة السعودى فالبند الثامن يؤكد عدم صحة تقديم الأهلى للشكوى ضد اللاعب".وعرض حتحوت هذا البند والذى ينص على أنه "في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين جميع الأطراف بشأن هذا العقد أن يتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويكون دون غيره هو المختص في الفصل في هذا النزاع أو الخلاف وذلك لاتخاذ القرار المناسب طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ويكون القرار نهائيا في هذا الشأن".وكان أعلن رفض دعوى النادي الأهلى ضد أهلي جدة السعودي، وعبد الله السعيد وألزمه بدفع 20 ألف فرنك سويسري، مصاريف إدارية للقضية.