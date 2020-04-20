مستند .. البند الثامن يمنع اتحاد الكرة من التدخل في أزمة الأهلي وعبد الله السعيد

تسبب البند الثامن في العقد الثلاثي، بين الأهلي والأهلي السعودي وعبد الله السعيد، في عدم تدخل اتحاد الكرة في الأزمة من قريب أو بعيد.
وجاء البند الثامن في العقد كالتالي:
" اتفق جميع الأطرف على أنه فى حالة
ووفقًا لهذا البند، لم يعد من حق اتحاد الكرة التدخل في أزمة الأهلي وعبد الله السعيد طالما أن الأطراف الثلاثة أقرت أن يكون الفيفا فقط هو المختص في إنهاء نزاع يرتبط بهذا العقد.
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