وزير الرياضة يلتقي مجدي عبدالغني ويثمن دور جمعية اللاعبين المحترفين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وذلك بحضور محمد دياب المستشار القانوني لوزير الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وتناول اللقاء دراسة دعم لاعبي كرة القدم بأندية القسم الثاني، الثالث، والرابع، وذلك نظرا لتوقف النشاط الرياضي الكروي وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وتناول اللقاء دراسة دعم لاعبي كرة القدم بأندية القسم الثاني، الثالث، والرابع، وذلك نظرا لتوقف النشاط الرياضي الكروي وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وثمن وزير الشباب والرياضة الدور الكبير لجمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني في تقديم الدعم المادي للاعبي كرة القدم بدرجاته المختلفة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على جميع مناحي الحياة عالميا.

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