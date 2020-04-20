روني: لهذا السبب يمتنع كبار اللاعبين عن الدوري الأمريكي

أوضح واين روني مهاجم فريق ديربي كاونتي الحالي، ومانشستر يونايتد السابق، سبب امتناع كبار اللاعبين حول العالم من الإنضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال النجم الإنجليزي، أن تحديد الجهات الرياضية هناك

سقفاً مادياً معيناً للصفقات المبرمة، يعوق هؤلاء اللاعبين من اللعب في أمريكا.وشدد على أن كرة القدم الآن أصبحت استثماراً، وينبغي على مسؤولي كرة القدم في أمريكا إلغاء الحد الأقصى للمبالغ في الصفقات المبرمة، وهو السبيل الوحيد لاستقطاب أفضل اللاعبين.واختتم، معظم اللاعبين الكبار حول العالم يتجهون للدوري الأمريكي فقط، عندما يتقدم بهم السن ويرغبون في ختام مسيرتهم الكروية، وهذا أمر لا يتناسب مع قيمة الكرة الأمريكية.