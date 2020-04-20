اتحاد الكرة ينصح الأهلي في أزمة عبدالله السعيد

وجه مسئولو اتحاد الكرة، نصيحة إلى مسئولي الأهلي، بشأن أزمة النادي مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، والذي قدم النادي شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتم رفضها.

قال المصدر، إن الأهلي عليه تقديم استئناف على قرار الاتحاد الدولي برفض نظر الشكوى، من أجل نظر القضية أمام المحكمة

الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتم رفضها.قال المصدر، إن الأهلي عليه تقديم استئناف على قرار الاتحاد الدولي برفض نظر الشكوى، من أجل نظر القضية أمام المحكمة الرياضية "كاس"، وهذا هو أفضل حل، خاصة وأن الأزمة ليست مرتبطة باتحاد الكرة لأن أهلي جدة السعودي أحد أطرافها وهو ناد غير مصري.

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