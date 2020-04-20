جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي في الموسم الجديد

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انتقل نادي مانشستر سيتي في غضون عقد من الأندية متوسطة النفقات على مستوى العالم، إلى فريق يعتبر من ضمن أعلى 10 فرق إنفاقًا على رواتب وأجور نجومها، بعدما باتت تشكيلة السكاي بلو تعج بالعديد من النجوم الكبار.
وأصبح فريق مدينة مانشستر الذي توّج بالدوري الإنجليزي في آخر موسمين جاذب لأي نجم على صعيد كرة القدم الأوروبية، وهذا نظرًا لنجاح المشروع الاستثماري الذي قامت به حكومة الإمارات في الفريق الذي كان يصارع الهبوط قبل عام 2008.
وبعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2014، تم الإعلان عن جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي وعقود جديدة قائمة على المكافآت لكبار لاعبيه مثل سيرجيو أجويرو وديفيد سيلفا وفنسنت كومباني وجو هارت، من خلال قبول هذا العقد، حصل اللاعب على مكافأة بناءً على أدائه مما ساعد السيتي على تقليل فاتورة الأجور.
من هو لاعب مانشستر سيتي الأعلى أجرا؟
كيفن دي بروين هو أعلى لاعبي مانشستر سيتي راتبًا، حيث يتلقى أجرًا أسبوعيًا يبلغ 350.000 جنيه إسترليني، وبعده الثنائي “رحيم ستيرلينج” و”سيرجيو أجويرو”.
أما أقل اللاعبين أجرًا في تشكيلة بيب جوارديولا فهو الشاب الموهوب “فيل فودين” الذي يتقاضى 12 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا فقط.
إليكم جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي
اللاعب العمر الراتب السنوي الراتب الشهري
كيفين دي بروين 27 £18،200،000 £350،000
رحيم ستيرلينج 24 15.600.000 300.000
سيرجيو أجويرو 30 £ 11،967،000 £ 230،135
ديفيد سيلفا 32 11.440.000 220.000
فرناندينيو 33 £ 7،800،000 £ 150،000
برناردو سيلفا 24 £ 7،800،000 £ 150،000
إلكاي جندوجان 28 £ 7،280،000 £ 140،000
رودريجو 22 £ 6،300،000 £ 121،154
إيمريك لابورت 24 £ 6،240،000 £ 120،000
رياض محرز 27 £ 6،240،000 £ 120،000
نيكولاس أوتاميندي 30 £ 6،240،000 £ 120،000
كايل ووكر 28 £ 5،720،000 £ 110،000
جون ستونز 24 £ 5،200،000 £ 100،000
جابرييل جيسوس 21 £ 4،680،000 £ 90،000
بنيامين ميندي 24 £ 4680،000 £ 90،000
ليروي ساني 22 £ 4،680،000 £ 90،000
كلاوديو برافو 35 £ 4،160،000 £ 80،000
جواو كانسيلو د 24 41000000 80.000
إيدرسون 25 £ 3،380،000 £ 65،000
مارلوس مورينو 22 £ 2،340،000 £ 45،000
زينشينكو 22 1،040،000 £ 20،000
فيل فودين 20 £ 624،000 £ 12،000
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