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جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي في الموسم الجديد

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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انتقل نادي مانشستر سيتي في غضون عقد من الأندية متوسطة النفقات على مستوى العالم، إلى فريق يعتبر من ضمن أعلى 10 فرق إنفاقًا على رواتب وأجور نجومها، بعدما باتت تشكيلة السكاي بلو تعج بالعديد من النجوم الكبار.

وأصبح فريق مدينة مانشستر الذي توّج بالدوري الإنجليزي في آخر موسمين جاذب لأي نجم على صعيد كرة القدم الأوروبية، وهذا نظرًا لنجاح المشروع الاستثماري الذي قامت به حكومة الإمارات في الفريق الذي كان يصارع الهبوط قبل عام 2008.

وبعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2014، تم الإعلان عن جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي وعقود جديدة قائمة على المكافآت لكبار لاعبيه مثل سيرجيو أجويرو وديفيد سيلفا وفنسنت كومباني وجو هارت، من خلال قبول هذا العقد، حصل اللاعب على مكافأة بناءً على أدائه مما ساعد السيتي على تقليل فاتورة الأجور.

من هو لاعب مانشستر سيتي الأعلى أجرا؟

كيفن دي بروين هو أعلى لاعبي مانشستر سيتي راتبًا، حيث يتلقى أجرًا أسبوعيًا يبلغ 350.000 جنيه إسترليني، وبعده الثنائي “رحيم ستيرلينج” و”سيرجيو أجويرو”.

أما أقل اللاعبين أجرًا في تشكيلة بيب جوارديولا فهو الشاب الموهوب “فيل فودين” الذي يتقاضى 12 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا فقط.

جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي

إليكم جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي

اللاعب              العمر      الراتب السنوي            الراتب الشهري

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كيفين دي بروين   27        £18،200،000               £350،000
رحيم ستيرلينج    24         15.600.000                  300.000
سيرجيو أجويرو    30          £ 11،967،000            £ 230،135
ديفيد سيلفا       32          11.440.000                 220.000
فرناندينيو           33        £ 7،800،000                £ 150،000
برناردو سيلفا     24         £ 7،800،000                £ 150،000
إلكاي جندوجان   28        £ 7،280،000                £ 140،000
رودريجو            22         £ 6،300،000                £ 121،154
إيمريك لابورت    24        £ 6،240،000                 £ 120،000
رياض محرز      27         £ 6،240،000                 £ 120،000
نيكولاس أوتاميندي  30   £ 6،240،000                  £ 120،000
كايل ووكر         28       £ 5،720،000                   £ 110،000
جون ستونز  24           £ 5،200،000                  £ 100،000
جابرييل جيسوس  21   £ 4،680،000                    £ 90،000
بنيامين ميندي  24      £ 4680،000                     £ 90،000
ليروي ساني  22        £ 4،680،000                   £ 90،000
كلاوديو برافو  35          £ 4،160،000                 £ 80،000
جواو كانسيلو د 24        41000000                       80.000
إيدرسون  25             £ 3،380،000                  £ 65،000
مارلوس مورينو  22      £ 2،340،000                  £ 45،000
زينشينكو 22              1،040،000                    £ 20،000
فيل فودين 20          £ 624،000                       £ 12،000

جدول رواتب لاعبي في الموسم الجديد

جدول رواتب لاعبي في الموسم الجديد

جدول رواتب لاعبي في الموسم الجديد

جدول رواتب لاعبي يوفنتوس في الموسم الجديد

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