جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي في الموسم الجديد

انتقل نادي مانشستر سيتي في غضون عقد من الأندية متوسطة النفقات على مستوى العالم، إلى فريق يعتبر من ضمن أعلى 10 فرق إنفاقًا على رواتب وأجور نجومها، بعدما باتت تشكيلة السكاي بلو تعج بالعديد من النجوم الكبار.

وأصبح فريق مدينة مانشستر الذي توّج بالدوري الإنجليزي في آخر موسمين جاذب لأي نجم على صعيد كرة القدم الأوروبية، وهذا نظرًا لنجاح المشروع الاستثماري الذي قامت به حكومة الإمارات في الفريق الذي كان يصارع الهبوط قبل عام 2008.

وبعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2014، تم الإعلان عن جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي وعقود جديدة قائمة على المكافآت لكبار لاعبيه مثل سيرجيو أجويرو وديفيد سيلفا وفنسنت كومباني وجو هارت، من خلال قبول هذا العقد، حصل اللاعب على مكافأة بناءً على أدائه مما ساعد السيتي على تقليل فاتورة الأجور.

من هو لاعب مانشستر سيتي الأعلى أجرا؟

كيفن دي بروين هو أعلى لاعبي مانشستر سيتي راتبًا، حيث يتلقى أجرًا أسبوعيًا يبلغ 350.000 جنيه إسترليني، وبعده الثنائي “رحيم ستيرلينج” و”سيرجيو أجويرو”.

أما أقل اللاعبين أجرًا في تشكيلة بيب جوارديولا فهو الشاب الموهوب “فيل فودين” الذي يتقاضى 12 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا فقط.

إليكم جدول رواتب لاعبي مانشستر سيتي

اللاعب العمر الراتب السنوي الراتب الشهري

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كيفين دي بروين 27 £18،200،000 £350،000

رحيم ستيرلينج 24 15.600.000 300.000

سيرجيو أجويرو 30 £ 11،967،000 £ 230،135

ديفيد سيلفا 32 11.440.000 220.000

فرناندينيو 33 £ 7،800،000 £ 150،000

برناردو سيلفا 24 £ 7،800،000 £ 150،000

إلكاي جندوجان 28 £ 7،280،000 £ 140،000

رودريجو 22 £ 6،300،000 £ 121،154

إيمريك لابورت 24 £ 6،240،000 £ 120،000

رياض محرز 27 £ 6،240،000 £ 120،000

نيكولاس أوتاميندي 30 £ 6،240،000 £ 120،000

كايل ووكر 28 £ 5،720،000 £ 110،000

جون ستونز 24 £ 5،200،000 £ 100،000

جابرييل جيسوس 21 £ 4،680،000 £ 90،000

بنيامين ميندي 24 £ 4680،000 £ 90،000

ليروي ساني 22 £ 4،680،000 £ 90،000

كلاوديو برافو 35 £ 4،160،000 £ 80،000

جواو كانسيلو د 24 41000000 80.000

إيدرسون 25 £ 3،380،000 £ 65،000

مارلوس مورينو 22 £ 2،340،000 £ 45،000

زينشينكو 22 1،040،000 £ 20،000

فيل فودين 20 £ 624،000 £ 12،000

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