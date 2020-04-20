انت الان تتابع مانشستر يونايتد يحكم قبضته على سانشو وينتظر موافقة دورتموند لتوقيع العقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جادون سانشو

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق بشأن معظم تفاصيل صفقة انتقال اللاعب جادون سانشو إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة وذلك بعد شهور من المفاوضات السرية ، حسبما أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية في موقعها على الانترنت اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة ، في تقرير حصري لها ، أن مانشستر يونايتد يعتقد بأنه ضمن الحصول على خدمات اللاعب الذي ينشط حاليا في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل من خلال المفاوضات اسرية حيث لم يتبق سوى توقيع العقد بينهما

وأشارت "ذي صن" إلى أن تشيلسي الإنجليزي أيضا يرغب في ضم سانشو البالغ من العمر 20 عاما ولكن اللاعب الشاب يبدو حريصا على الانتقال لمانشستر يونايتد بعد ثلاث سنوات من رحيله عن مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن الشهور الماضية شهدت مفاوضات سرية بشأن طول مدة العقد وقيمة الراتب والمكافآت وكذلك الشرط الجزائي الكبير المنتظر وضعه في العقد وأن مانشستر يونايتد يحتاج الآن إلى التفاوض النهائي مع دورتموند على قيمة الصفقة والتي ينتظر أن تصبح رقما قياسيا جديدا لأندية بريطانيا.

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وأضاف التقرير أن دورتموند يرغب في الحصول على أكثر من الـ 89 مليون جنيه استرليني التي دفعها مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي في 2019 .

وكان سانشو المولود في العاصمة البريطانية لندن ترك مانشستر سيتي وهو في السابعة عشرة من عمره بعدما سأم عدم المشاركة في المباريات تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا ، ولكنه بدأ التفكير في العودة لإنجلترا بعدما بدأ مانشستر يونايتد التواصل معه في الصيف الماضي.

وكان مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند أشار في أيلول/سبتمبر الماضي أن اجتماعا عقد بهذا الشأن حيث وجه يونايتد الدعوة لوكيل اللاعب.

وكان سانشو أحد الأهداف الأولى التي حددها النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في إطار خطته لتدعيم صفوف الفريق.