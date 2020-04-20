إنتر يستعد لتقديم عرضًا لـ«كين»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي لتقديم عرض رسمي لمهاجم إيفرتون الإنجليزي ولاعب يوفنتوس السابق مويس كين، من أجل ضمه في سوق الانتقالات القادمة.
وأشارت صحيفة «إكسبرس» البريطانية إلى رغبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في ضم اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، إذ يراه البديل الأمثل لمهاجمه لاوتارو مارتينيز، الذي من المتوقع أن يغادر الفريق في الصيف إلى برشلونة الإسباني.
وعانى «كين» في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه من يوفنتوس إلى إيفرتون، الصيف الماضي، إذ لم يستطع تسجيل سوى هدفًا وحيدًا خلال 27 مشاركة بقميص التوفيز بجميع البطولات هذا الموسم.
وكان «كين» قد تألق في الموسم السابق مع يوفنتوس رغم مشاركاته القليلة، إذ لعب 17 مباراة نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف.
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