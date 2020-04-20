كاسياس: حزنت شهرا بعد الأزمة القلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

اعترف حارس المرمى الإسباني السابق إيكر كاسياس بأنه شعر بالحزن لمدة شهر بعد الأزمة القلبية التي فاجأته قبل نحو عام خلال تدريباته مع فريقه بورتو البرتغالي.



وقال كاسياس /38 عاما/ على قناة نادي بورتو باليوتيوب : "كنت حزينا لمدة شهر بعد الأزمة القلبية".

وأوضح : "كنت أخشى الذهاب للنوم أو إجهاد نفسي بدنيا. كان أمرا غير ممكنا".

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وأصبح كاسياس على ما يرام الآن ، لكنه خضع لفترة علاج مكثفة للوصول إلى هذا الحال. وقال النجم السابق : أعتقد أن الأطباء فقط يمكنهم أن يقولوا ما يمكن وما لا يمكن أن أفعله".

وتعرض كاسياس للأزمة القلبية خلال التدريبات في مطلع مايو 2019 . وقال كاسياس الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010 : "بعض الأشياء تغيرت منذ ذلك الحين ومعظمها تغييرات في رأسي".

وأعرب كاسياس ، الذي ينتهي عقده مع بورتو في 30 يونيو المقبل ، عن اعتقاده بأنه ليس مرجحا أن يعود للعب مجددا. وقال كاسياس يجب أن أكون واقعيا. أهم شيء هو صحتي".

وكان كاسياس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني سابقا أعلن مؤخرا ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وكتب كاسياس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : "نعم ، سأترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم... معا سنرفع اتحادنا إلى مستوى أفضل اتحادات العالم".