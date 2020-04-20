اخبار الرياضه

كين يستقر على وجهته المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كين يستقر على وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

كشفت تقارير صحافية عن الوجهة المفضلة لمهاجم توتنهام، هاري كين، في حال مغادرة فريقه اللندني خلال الميركاتو الصيفي المقبل. على الرغم من أن توتنهام لا يرغب في التنازل عن كين لأي نادٍ إنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو الأمر الذي سيجعل أقرب لإنجاز الصفقة، إلا أن الطرف المعني الرئيسي يضع أنظاره صوب "الشياطين الحمر"، وسيكون له الكلمة الأخيرة لمستقبله. ويرتبط كين بموجب عقد مع توتنهام حتى يونيو (حزيران) 2024، ولكنه على استعداد لخوض مغامرة جديدة بعيداً عن "السبيرز"، إذا لم يعد مشروع النادي اللندني يتماشى مع تطلعاته الخاصة. وأعطى موقع بليتشر ريبورت العالمي بعض التوضيح في مسلسل هاري كين، حيث أن الهداف الإنجليزي الدولي لن يجعل ريال مدريد أولويته، وإذا تم منحه الخيار، فسيختارمغادرة لندن للانضمام إلى شمال إنجلترا بالتوقيع مع مانشستر يونايتد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كين يستقر على وجهته المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا