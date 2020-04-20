كين يستقر على وجهته المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

كشفت تقارير صحافية عن الوجهة المفضلة لمهاجم توتنهام، هاري كين، في حال مغادرة فريقه اللندني خلال الميركاتو الصيفي المقبل. على الرغم من أن توتنهام لا يرغب في التنازل عن كين لأي نادٍ إنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو الأمر الذي سيجعل ريال مدريد أقرب لإنجاز الصفقة، إلا أن الطرف المعني الرئيسي يضع أنظاره صوب "الشياطين الحمر"، وسيكون له الكلمة الأخيرة لمستقبله. ويرتبط كين بموجب عقد مع توتنهام حتى يونيو (حزيران) 2024، ولكنه على استعداد لخوض مغامرة جديدة بعيداً عن "السبيرز"، إذا لم يعد مشروع النادي اللندني يتماشى مع تطلعاته الخاصة. وأعطى موقع بليتشر ريبورت العالمي بعض التوضيح في مسلسل هاري كين، حيث أن الهداف الإنجليزي الدولي لن يجعل ريال مدريد أولويته، وإذا تم منحه الخيار، فسيختارمغادرة لندن للانضمام إلى شمال إنجلترا بالتوقيع مع مانشستر يونايتد.

