شكرا لقرائتكم أحمد على عن مانويل جوزيه: لا يعتمد على الحب والكره والدليل الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أحمد علي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، ما ردده بعض اللاعبين السابقين عن مانويل جوزية مدرب الأهلي الأسبق، بأنه كان يعتمد على الحب والكره في اختياراته الفنية للاعبين للمشاركة مع الفريق.

وقال أحمد علي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "مانويل جوزية لم يكن يفرق بين اللاعبين بالحب والكره مثلما قال البعض والدليل على ذلك عصام الحضري، فالبرتغالي لم يكن يكره أحد مثل عصام الحضري، لم تكن علاقتهم جيدة إطلاقاً، ومع ذلك كان الحضري يشارك أساسياً حتى بعد انضمام نادر السيد".

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واستطرد أحمد علي: "سبب الخلاف بين جوزية وعصام الحضري هو بعض الجوانب الشخصية التي لم يكن يحبها البرتغالي في حارس العرين الأحمر، ولكنه كان يفصل تماماً بين المواقف الشخصية والملعب ومصلحة الفريق".

أضاف لاعب الجونة: في غرفة خلع الملابس كان جوزية يتعامل مع نجوم كبار في الفريق بعنف وقوة رغم أدائهم في الملعب ويطالبهم بأداء أفضل، لأنه كان يريد الأفضل دائماً، في أحد المباريات دخل جوزية غرفة خلع الملابس وقال "فين اللاعب رقم 22 أنا مش شايفة حد شايفه"، ولم أكن أصدق ما سمعت ولكن أبو تريكة تقبل الانتقاد بصمت وهدوء ونزل إلى الملعب ليقدم أداء أفضل.